João Biet em entrevista a Coluna Amigo Fit no Jornal O Dia - Foto: Divulgação

Publicado 08/06/2024 01:28 | Atualizado 08/06/2024 01:29

João Briet, um jovem de 21 anos de Ubatuba, SP, é quem está por trás do popular site de notícias e entretenimento @alfineteiteen. Com uma presença significativa nas redes sociais, o criador de conteúdo transformou o hobby em uma plataforma que comunica, mas também traz publicações positivas aos seguidores.

A ideia de criar a página surgiu em 2019. Motivado pela amizade com Maria Venture, uma influente youtuber brasileira, o paulista foi incentivado a profissionalizar sua iniciativa, que começou como um fã clube dedicado a ela. E, hoje, a página se dedica a compartilhar notícias e informações sobre a vida pessoal de celebridades, figuras públicas e pessoas comuns, atraindo um público fiel.

Uma das dicas de João Briet para quem deseja ser um criador de conteúdo de sucesso é acreditar em si mesmo e seguir as tendências do momento. "Sempre acreditar em você, afinal muitos vão falar o que você não deve fazer. Siga sempre os seus sonhos e as tendências do momento," aconselha.

Além de entreter, João Briet usa as plataformas digitais para disseminar mensagens positivas e promover causas sociais, conscientizando sobre questões importantes e oferecendo suporte emocional aos seus seguidores. Famosos como Virgínia e Mel Maia estão entre os seguidores da página, o que reforça a credibilidade do @alfineteiteen.