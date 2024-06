Kayke Bezerra, filho da Drª Deolane Bezerra, entrevistado pela Coluna Amigo Fit - Foto: Divulgação

Publicado 12/06/2024 22:22

Jovem influenciador digital, Kayky Bezerra herdou da mãe o bom coração, a generosidade e a vontade de ajudar o próximo.

Filho de Dra. Deolane Bezerra, que se transformou em uma celebridade nas redes sociais, ele aproveita a influência que tem para trazer positividade e esperança aos seguidores.

Kayky descreve a relação com sua mãe como muito carinhosa e próxima. Também diz que os dois são muito parecidos e mantêm uma forte conexão. Por isso, busca seguir o exemplo da mãe, ajudando seus seguidores e produzindo conteúdos divertidos.



Atualmente, Kayky usa suas redes sociais para fazer o bem e conquistar seguidores. Ele ajuda as pessoas pagando contas, dando conselhos e divulgando links que podem gerar alguma renda extra.

Sua autenticidade e generosidade têm atraído uma base fiel de fãs, com 1 milhão de seguidores no Instagram e cerca de 500 mil visualizações em suas postagens. Ele afirma que conquista seguidores sendo ele mesmo, mostrando seu dia a dia e suas conquistas.



O futuro de Kayky Bezerra é promissor e cheio de planos ambiciosos. Ele deseja aumentar o número de seguidores no @kaykebezerraofc e continuar ajudando mais pessoas. Além disso, Kayky planeja contribuir para uma ONG no futuro, ampliando ainda mais o impacto social de seu trabalho.



O jovem influenciador se define como uma pessoa honesta, generosa e de bom coração, características que transparecem em seu trabalho diário nas redes sociais.