Brasileira que lidera os principais player do mercadoVanessa Matias

Publicado 07/06/2024 08:59

A tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na trajetória de dezenas de mulheres na conquista de seu espaço na liderança de grandes mercados. Ferramentas digitais e o uso de inteligência artificial otimizam processos, facilitam a comunicação e a colaboração, e permitem que as mulheres demonstrem suas habilidades e competências de forma ainda mais eficaz.

Em um setor predominantemente masculino como a logística, a tecnologia surge como um poderoso aliado para impulsionar a participação das mulheres e abrir portas para o sucesso profissional. Um dos cases de sucesso é da paranaense Jociane Rigoni, exemplo dessa transformação. Com formação sólida em administração de empresas, mestrado em psicologia organizacional e doutorado em marketing de relacionamento e logística, Jociane ascendeu à liderança de uma empresa de logística com mais de 300 funcionários, atendendo aos principais players do varejo brasileiro.

"A tecnologia me proporcionou ferramentas para me destacar e me tornar uma líder mais eficiente e inovadora. Através dela, pude otimizar processos, melhorar a comunicação com minha equipe e clientes, e me manter atualizada sobre as últimas tendências do mercado", explica Jociane.

Ao longo de sua jornada, ela reconhece os desafios enfrentados, mas destaca a importância de valores como ética, transparência, flexibilidade e agilidade como elementos essenciais para o sucesso. Além disso, ressalta o papel crucial de uma rede de apoio composta por colegas, colaboradores fiéis e mentores, tanto homens quanto mulheres, que a inspiraram, orientaram e apoiaram ao longo do caminho.

"Para mim, tornar-me uma líder em um campo predominantemente masculino como a logística foi um desafio, mas também uma oportunidade incrível para crescer e fazer a diferença", afirma Jociane.