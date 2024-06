Especialista pontua como a IA tem ajudado consumidores - Divulgação

Publicado 11/06/2024 09:35

A indústria de crédito brasileira enfrenta uma nova era com a ascensão da inteligência artificial (IA) como ferramenta poderosa no combate aos juros abusivos. Através da análise de grandes conjuntos de dados de contratos de crédito, a IA é capaz de identificar padrões e anomalias que indicam práticas predatórias por parte das instituições financeiras.



Especialista em negociação extrajudicial, Everton Góis, defende a importância dessa tecnologia: "A IA está revolucionando a forma como analisamos contratos de crédito. Ela permite que encontremos indícios de juros abusivos com muito mais rapidez e precisão do que o método tradicional, manual. Isso significa que mais pessoas terão acesso à justiça e poderão ter seus direitos resguardados."



Everton lista alguns dos beneficios com a implementação da IA na análise de contratos de crédito



Agilidade: A IA pode analisar milhares de contratos em questão de horas, enquanto a análise manual pode levar meses. Isso significa que os consumidores podem ter seus casos resolvidos com muito mais rapidez.

Precisão: A IA é capaz de identificar padrões e anomalias que podem passar despercebidos pelos olhos humanos, o que aumenta a precisão das análises.

Eficiência: A automação da análise de contratos libera os profissionais para se concentrarem em tarefas mais complexas, como a negociação com as instituições financeiras.



Como funciona a IA na análise de contratos de crédito



A IA utiliza técnicas de aprendizado de máquina para analisar grandes volumes de dados de contratos de crédito. Esses dados podem incluir informações como:



Valor do empréstimo

Prazo do pagamento

Taxa de juros

Tarifas e encargos

Histórico de crédito do consumidor