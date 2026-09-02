Telma Rocha Fernandes se manifestou nas redes após a confusão envolvendo Malévola - Reprodução Instagram

Telma Rocha Fernandes se manifestou nas redes após a confusão envolvendo MalévolaReprodução Instagram

Publicado 02/09/2026 08:20

Telma Rocha Fernandes, a policial envolvida na confusão com Malévola , resolveu se manifestar nas redes sociais sobre o episódio e criticou a postura da influenciadora. Para ela, fama não pode servir de salvo-conduto para agressões ou falta de limite.

Mas foi nos comentários que a história ganhou um tempero extra. Um internauta escreveu: “Doutora colocou o Paulão no lugar dele”. Telma fez questão de corrigir apenas uma parte: “Não sou Dra não”. Sobre o fato de Malévola ter sido chamada de “Paulão”, nenhuma correção.

Depois, outro seguidor comentou: “Telma, você errou em dizer que ela é famosa. Famosa é a Ivete, a outra no máximo é conhecida”. Telma respondeu apenas: “Verdade”.

Teve ainda quem lembrasse que, segundo os relatos, Telma teria sido agredida durante a confusão e a parabenizasse pela postura.

No fim, Telma economizou nas palavras, mas foi bastante clara. Corrigiu o “doutora”, concordou com a comparação com Ivete Sangalo e, sobre o “Paulão”, deixou o comentário seguir viagem.