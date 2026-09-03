Gustavo Mioto e Ana Castela estavam entre as atrações atingidas pela decisão judicialReprodução rede social

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Andrei Lara
A Justiça suspendeu os gastos públicos de R$ 1,816 milhão com seis atrações da 40ª Festa da Banana, em Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais. Entre os nomes estavam Ana Castela e Gustavo Mioto. O Ministério Público apontou indícios de desproporção entre a bolada e a realidade financeira do município, que tem pouco mais de 4 mil habitantes.
Nada contra os artistas, que cobram seus cachês e pronto. A pergunta é para quem resolveu abrir o cofre público. Banana tem potássio, mas essa estava vindo banhada a ouro. A Justiça puxou o freio antes que o contribuinte descobrisse que, no fim da festa, a banana era ele.