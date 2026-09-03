Gustavo Mioto e Ana Castela estavam entre as atrações atingidas pela decisão judicialReprodução rede social
Festa da Banana quase vira festa do milhão com Ana Castela e Mioto
Justiça suspende R$ 1,816 milhão em gastos com seis atrações da Festa da Banana, entre elas Ana Castela e Gustavo Mioto
Festa da Banana quase vira festa do milhão com Ana Castela e Mioto
Justiça suspende R$ 1,816 milhão em gastos com seis atrações da Festa da Banana, entre elas Ana Castela e Gustavo Mioto
Da Globo ao alicate: ex-BBB Natália Deodato volta a fazer unhas
Ex-BBB retoma atendimentos como manicure, mas hoje também comanda instituto de beleza, dá mentorias e cursa faculdade
Erika Schneider diz que recusou posto de rainha de bateria. Mas de onde?
Musa da Mocidade diz que recusou posto de rainha de bateria de escola tradicional, mas mantém o nome em segredo
Do cropped ao abdômen trincado: Pietro Antonelli vive seu glow up
Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício chama atenção pela transformação física e vive boa fase também na televisão
Assessoria de Virginia procura coluna e esclarece citação judicial
Equipe da empresária procurou a coluna para esclarecer as tentativas de citação e informou que a defesa já está nos autos
Cintia Dicker cansou de surfar as ondas de Pedro Scooby
Modelo tentou preservar a separação, mas Scooby abriu o jogo horas depois e a assessoria precisou confirmar o fim
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.