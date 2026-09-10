Marcella Kozinski, Miss Brasil Universe 2026, parabenizou Gabriela Botelho pelo desempenho no Miss Mundo, realizado no Vietnã. - Reprodução rede social

Marcella Kozinski, Miss Brasil Universe 2026, parabenizou Gabriela Botelho pelo desempenho no Miss Mundo, realizado no Vietnã.Reprodução rede social

Publicado 10/09/2026 09:30

Em concurso de beleza, muita gente gosta de fabricar guerra onde poderia existir apenas respeito. Nos bastidores, volta e meia tentam alimentar a ideia de rivalidade entre as bandeiras Miss Universo e Miss Mundo, as duas maiores bandeiras de concursos de beleza do planeta. E esta coluna não vai fingir que nunca houve ruído. Em outros momentos, no nosso país, faltou elegância de gente ligada à bandeira Universo em relação ao trabalho desenvolvido pelo Miss Mundo.

Do lado do CNB, porém, essa postura de respeito sempre foi mais constante. Henrique Fontes, quando esteve à frente da organização, sempre fez questão de reconhecer e parabenizar representantes da bandeira Universo. E, mesmo depois da saída dele, o CNB manteve essa linha de cordialidade e respeito entre franquias.

E esta coluna bate palmas. Porque coroa diferente não precisa significar guerra de bandeira. Rivalidade pode até existir no palco. Educação e respeito, esses sim, deveriam ser universais.