Marcella Kozinski, Miss Brasil Universe 2026, parabenizou Gabriela Botelho pelo desempenho no Miss Mundo, realizado no Vietnã.Reprodução rede social

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Andrei Lara
Em concurso de beleza, muita gente gosta de fabricar guerra onde poderia existir apenas respeito. Nos bastidores, volta e meia tentam alimentar a ideia de rivalidade entre as bandeiras Miss Universo e Miss Mundo, as duas maiores bandeiras de concursos de beleza do planeta. E esta coluna não vai fingir que nunca houve ruído. Em outros momentos, no nosso país, faltou elegância de gente ligada à bandeira Universo em relação ao trabalho desenvolvido pelo Miss Mundo.
Do lado do CNB, porém, essa postura de respeito sempre foi mais constante. Henrique Fontes, quando esteve à frente da organização, sempre fez questão de reconhecer e parabenizar representantes da bandeira Universo. E, mesmo depois da saída dele, o CNB manteve essa linha de cordialidade e respeito entre franquias.
Agora, na gestão de Rodrigo Ferro à frente do Miss Universe Brasil, o movimento parece seguir pelo mesmo caminho. A bela Marcella Kozinski, Miss Brasil Universe 2026, usou as redes sociais para parabenizar o excelente resultado de Gabriela Botelho no Miss Mundo, realizado no último sábado, no Vietnã. Marcella elogiou a trajetória, a persistência e o desempenho da brasileira na competição.
E esta coluna bate palmas. Porque coroa diferente não precisa significar guerra de bandeira. Rivalidade pode até existir no palco. Educação e respeito, esses sim, deveriam ser universais.
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Marcella Kozinski, Miss Brasil Universe 2026, parabenizou Gabriela Botelho pelo desempenho no Miss Mundo, realizado no Vietnã.
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