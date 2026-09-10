Marcella Kozinski, Miss Brasil Universe 2026, parabenizou Gabriela Botelho pelo desempenho no Miss Mundo, realizado no Vietnã.Reprodução rede social
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