Daniel Leão, Patricia Quentel, Eduardo Cavaliere e Victoria Henriques na noite beneficente de abertura da CasaCor Rio - Ari Kaye / Divulgação

Daniel Leão, Patricia Quentel, Eduardo Cavaliere e Victoria Henriques na noite beneficente de abertura da CasaCor RioAri Kaye / Divulgação

Publicado 16/09/2026 10:40

Antes de abrir oficialmente as portas, a 35ª CasaCor Rio resolveu começar pelo que realmente importa: fazendo o bem.

As diretoras Patricia Mayer e Patricia Quentel comandaram uma noite beneficente que antecipou aos convidados os 47 ambientes da edição, batizada de Mente e Coração, e arrecadou mais de R$ 150 mil para a RIOinclui e a Associação Saúde Criança Responder.

Passaram por lá o prefeito Eduardo Cavaliere , a primeira-dama Victoria Henriques e o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha. Teve coquetel, jantar volante, música e ainda doação de obras de arte para um futuro leilão on-line.

Bonito mesmo é quando arquitetura não serve apenas para encher os olhos. Também ajuda a reconstruir vidas.