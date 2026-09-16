Daniel Leão, Patricia Quentel, Eduardo Cavaliere e Victoria Henriques na noite beneficente de abertura da CasaCor RioAri Kaye / Divulgação

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Andrei Lara
Antes de abrir oficialmente as portas, a 35ª CasaCor Rio resolveu começar pelo que realmente importa: fazendo o bem.
As diretoras Patricia Mayer e Patricia Quentel comandaram uma noite beneficente que antecipou aos convidados os 47 ambientes da edição, batizada de Mente e Coração, e arrecadou mais de R$ 150 mil para a RIOinclui e a Associação Saúde Criança Responder.
Passaram por lá o prefeito Eduardo Cavaliere, a primeira-dama Victoria Henriques e o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha. Teve coquetel, jantar volante, música e ainda doação de obras de arte para um futuro leilão on-line.
Bonito mesmo é quando arquitetura não serve apenas para encher os olhos. Também ajuda a reconstruir vidas.
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Daniel Leão, Patricia Quentel, Eduardo Cavaliere e Victoria Henriques na noite beneficente de abertura da CasaCor Rio
Beto Gatti e Sabrina Cuiligotti na noite que antecipou a abertura da CasaCor Rio