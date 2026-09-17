Amanda Fróes ficará frente a frente com o vizinho acusado de transfobia em audiência de instrução no próximo dia 21Reprodução rede social
Chamada de ‘traveco’, Amanda Fróes ficará frente a frente com vizinho
MPRJ aceitou denúncia contra acusado de transfobia e audiência de instrução está marcada para o próximo dia 21
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