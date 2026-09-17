Amanda Fróes ficará frente a frente com o vizinho acusado de transfobia em audiência de instrução no próximo dia 21Reprodução rede social

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Andrei Lara
Mais de um ano depois de denunciar ter sido alvo de transfobia dentro do condomínio onde mora, no Recreio dos Bandeirantes, a influenciadora Amanda Fróes terá um novo capítulo dessa história. No próximo dia 21, ela ficará frente a frente com o vizinho acusado durante a audiência de instrução.
O episódio aconteceu em 9 de junho de 2025. Amanda estava dentro de casa quando, segundo seu relato e o registro feito na DECRADI, ouviu o vizinho gritar ofensas transfóbicas, entre elas “aqui mora um traveco”. Câmeras de segurança do condomínio registraram a situação.
“Eu estava na cozinha quando ouvi uma voz alta. No início pensei: não deve ser comigo, estou na minha casa, no meu santuário”, relembra Amanda, que diz ter ficado profundamente abalada após assistir às imagens.
Agora, com a denúncia aceita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, acusado e testemunhas foram intimados para a audiência de instrução.
Amanda resume o que espera que outras vítimas façam: “Transfobia é crime, não deixem impune, denunciem.”
Casa deveria ser lugar de sossego. Quando o preconceito bate à porta, que a Justiça seja a próxima a atender.