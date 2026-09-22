Pietro Antonelli virou assunto nas redes depois que internautas descobriram que ele seguia Jair Bolsonaro Reprodução Instagram

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Andrei Lara
Pietro Antonelli, ator de Quem Ama Cuida, virou alvo nas redes depois que internautas descobriram que ele seguia Jair Bolsonaro no TikTok. A repercussão rendeu críticas e, depois, o ator deixou de seguir algumas contas.
E daí, gente?
É curioso como algumas pessoas transformaram a lista de quem alguém segue numa espécie de prontuário ideológico. Agora, aparentemente, não basta saber em quem a pessoa vota. É preciso fiscalizar quem ela acompanha, quem curte e, daqui a pouco, até quem aparece no “Para Você”.
A coluna não sabe em quem Pietro vota. E, francamente, um follow não é urna, filiação partidária nem declaração de amor.
Tem gente que trata democracia como espelho: acha linda, desde que só reflita a própria opinião.
Deixa o rapaz seguir quem quiser!
Porque, se até o botão “seguir” precisar passar por patrulha ideológica, o problema já não está mais no TikTok.