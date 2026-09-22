Pietro Antonelli virou assunto nas redes depois que internautas descobriram que ele seguia Jair Bolsonaro - Reprodução Instagram

Pietro Antonelli virou assunto nas redes depois que internautas descobriram que ele seguia Jair Bolsonaro Reprodução Instagram

Publicado 22/09/2026 11:30

Pietro Antonelli , ator de Quem Ama Cuida, virou alvo nas redes depois que internautas descobriram que ele seguia Jair Bolsonaro no TikTok. A repercussão rendeu críticas e, depois, o ator deixou de seguir algumas contas.

E daí, gente?

É curioso como algumas pessoas transformaram a lista de quem alguém segue numa espécie de prontuário ideológico. Agora, aparentemente, não basta saber em quem a pessoa vota. É preciso fiscalizar quem ela acompanha, quem curte e, daqui a pouco, até quem aparece no “Para Você”.

A coluna não sabe em quem Pietro vota. E, francamente, um follow não é urna, filiação partidária nem declaração de amor.

Tem gente que trata democracia como espelho: acha linda, desde que só reflita a própria opinião.

Deixa o rapaz seguir quem quiser!

Porque, se até o botão “seguir” precisar passar por patrulha ideológica, o problema já não está mais no TikTok.

