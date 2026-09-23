Paulo Betti colocou à venda no Rio um apartamento que carrega uma história e tantoReprodução Instagram
Paulo Betti vende por R$ 485 mil apartamento que recebeu Dalai Lama
Imóvel de 76 m² no Alto da Boa Vista já pertenceu a Darcy Ribeiro e Leonardo Boff e preserva intervenção de Oscar Niemeyer
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Leonardo encara 30 dias sem álcool após alteração nos triglicérides
Cantor está há mais de 20 dias sem beber por orientação médica e fará novos exames ao fim do período
Pietro Antonelli vira alvo por seguir Jair Bolsonaro nas redes sociais
Ator virou alvo de críticas por seguir o ex-presidente nas redes. A coluna pergunta: desde quando follow virou declaração de voto?
Brunna diz que não há climão com Anitta, mas não cumprimenta a cantora
Musa da Grande Rio nega disputa ou climão com a nova rainha, mas foi a única que não a cumprimentou durante a coroação
Anitta x Virginia: troca de rainha escancara falsidade nos bastidores
Até ontem, Virginia era cercada de elogios. Bastou Anitta assumir a coroa para aparecerem deboches e amizades de ocasião
Anitta é coroada na Grande Rio e o samba no pé dá o que falar
Coroada na Grande Rio, cantora deu espetáculo e brilhou na gafieira. No samba no pé, porém, esta coluna pede menos empolgação
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