Paulo Betti colocou à venda no Rio um apartamento que carrega uma história e tanto - Reprodução Instagram

Paulo Betti colocou à venda no Rio um apartamento que carrega uma história e tantoReprodução Instagram

Publicado 23/09/2026 07:24 | Atualizado 23/09/2026 08:29

Paulo Betti colocou à venda por R$ 485 mil um apartamento de 76 metros quadrados, no Alto da Boa Vista. Até aí, anúncio de imóvel. O detalhe é que o apartamento tem mais currículo do que muita celebridade por aí.

O imóvel já pertenceu a Darcy Ribeiro, depois a Leonardo Boff, recebeu o Dalai Lama e ainda guarda uma intervenção de Oscar Niemeyer na sala: uma espécie de elevadinho criado para que Darcy pudesse apreciar melhor a paisagem.

Ou seja, você compra dois quartos e leva junto antropologia, teologia, arquitetura, budismo e história do Brasil!

Paulo comprou o apartamento diretamente de Leonardo Boff, mas hoje vive no Itanhangá e resolveu passar a preciosidade adiante.

Agora, vamos combinar: R$ 485 mil num imóvel no Rio que teve Darcy Ribeiro, Niemeyer, Leonardo Boff e Dalai Lama? Tem apartamento por aí custando o dobro e o único nome importante que passou pela sala foi o corretor.

Se eu fosse o comprador, nem negociava desconto. Pedia era certificado de autenticidade!