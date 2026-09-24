Zé Felipe rebateu Milca após a influenciadora descartar um possível romance por ele ser pai de três filhos - Reprodução Instagram

Zé Felipe rebateu Milca após a influenciadora descartar um possível romance por ele ser pai de três filhosReprodução Instagram

Publicado 24/09/2026 10:00

Zé Felipe ganhou um fora com análise da árvore genealógica! Durante uma live, a influenciadora Milca, ex de Felipe Amorim, foi questionada sobre um possível envolvimento com o cantor. Achou o rapaz bonito, mas fez uma ressalva: ‘Três meninos nas costas? Deus me livre’. O elogio veio, mas não passou pela avaliação familiar!

Pai de três crianças com Virginia Fonseca, Zé respondeu: ‘Tô atrás de madrasta, não, galera. Todo respeito’. Esse ‘todo respeito’ no fim de uma frase costuma fazer o mesmo serviço do ‘com licença’ antes de uma cotovelada!

Depois da repercussão, Milca explicou que se relacionar com alguém que tem filhos envolve responsabilidades que ela não deseja assumir. Justo. Cada um sabe o compromisso que quer para a própria vida.

Mas a internet conseguiu uma proeza: antes de confirmar um primeiro encontro, já estava discutindo o papel dela na família. O romance nem começou e a reunião de pais já deu confusão!