Shawn Mendes pensou que estava sendo filmado, mas o fotógrafo registrava Carlinhos Maia ao lado - Reprodução rede social

Shawn Mendes pensou que estava sendo filmado, mas o fotógrafo registrava Carlinhos Maia ao ladoReprodução rede social

Publicado 24/09/2026 11:30

Shawn Mendes achou que estava na mira da câmera, mas o protagonista daquela produção era Carlinhos Maia! Segundo o fotógrafo Eunivan, que acompanha o influenciador, os dois estavam sentados próximos num aeroporto quando ele começou a gravar Carlinhos para a sua ‘novelinha’ nas redes.

O canadense pensou que seria filmado e pediu, conforme o relato: ‘Não me filme, por gentileza’. Eunivan explicou que o foco era o vizinho de poltrona: ‘Desculpe, estou filmando ele, artista brasileiro!’.

Pronto! Shawn queria esclarecer o enquadramento, e a internet resolveu discutir a classificação. Nos comentários, sobrou gente questionando o uso da palavra ‘artista’ para apresentar Carlinhos. O fotógrafo foi resolver um mal-entendido e abriu um debate cultural.

Eunivan depois contou que a conversa seguiu sem tensão e que mostrou ao cantor fotos que havia feito dele no Lollapalooza. Tudo resolvido. Mas fica a lição para Shawn: ao lado de Carlinhos Maia, até quem pede para não participar acaba entrando no roteiro.