Roberta Miranda criticou o aumento de seguidores de Rick após a morte do cantor - Divulgação / Paolo Martinelli

Roberta Miranda criticou o aumento de seguidores de Rick após a morte do cantorDivulgação / Paolo Martinelli

Publicado 25/09/2026 11:00

Roberta Miranda se revoltou ao ver que Rick, da dupla Rick & Renner, ganhou cerca de 1 milhão de seguidores depois da morte. Para a cantora, é mais uma prova de uma mania cruel das redes sociais: muita gente só resolve demonstrar interesse quando já não há mais ninguém para receber o carinho.

E ela tem um ponto. Em vida, artista pede para ouvir música, ir ao show, comprar ingresso, compartilhar trabalho. Depois que morre, aparece seguidor até de onde não tinha plateia.

A internet tem dessas ironias: às vezes o algoritmo entrega em 24 horas a homenagem que a vida inteira não entregou.

Roberta resumiu bem: cruel.

E é mesmo. Porque aplauso depois que o artista sai do palco faz barulho, mas ele já não escuta.