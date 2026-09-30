Rico Melquiades: Portugal virou trollagem e o próximo destino agora é o Paraguai - Reprodução Instagram

Rico Melquiades: Portugal virou trollagem e o próximo destino agora é o ParaguaiReprodução Instagram

Publicado 30/09/2026 11:00

A mudança internacional de Rico Melquiades durou menos que promoção de passagem aérea. Dias atrás, ele anunciou que iria morar em Portugal justamente na data em que o governo publicou a medida que proibiu as bets no país. Como Rico já fez muita publicidade para o setor, a coincidência foi suficiente para a internet ligar os pontos. Depois, ele contou que não ia embora coisa nenhuma e que Portugal não passava de uma trollagem.

Pois agora o passaporte ganhou outro carimbo: Paraguai. Rico vai encontrar Perla, a cantora paraguaia que eternizou ‘Galopeira’ por aqui.

Ou seja, Lisboa perdeu um morador que nunca teve e Assunção ganhou uma visita. Saiu o fado, entrou a galopeira. Saiu o pastel de nata, entrou o Paraguai. Do jeito que Rico muda de roteiro, melhor esperar o avião pousar antes de mandar flores para o hotel.