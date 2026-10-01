Allan Soares, marido de Flordelis: enquanto ela cumpre pena, o borogodó segue em liberdade - Reprodução rede social

Allan Soares, marido de Flordelis: enquanto ela cumpre pena, o borogodó segue em liberdadeReprodução rede social

Publicado 01/10/2026 07:09

A saúde de Flordelis voltou ao noticiário depois que familiares disseram que a ex-deputada estaria em estado delicado. Allan Soares, marido dela, apareceu para rebater a história, garantiu que a amada está bem e ainda criticou parentes pela divulgação das informações.

Mas, com todo respeito ao boletim médico, outra coisa chamou bem mais atenção desta coluna: o marido. Allan é jovem, bonito, boa pinta e está ali, firme e forte, defendendo a esposa. Imediatamente, a internet fez aquilo que sabe fazer como ninguém: deixou a saúde de lado e começou a investigar o verdadeiro fenômeno da história.

Porque tem gente solta, com celular na mão, cinco aplicativos de relacionamento instalados, localização ativada, foto tratada, bio revisada e assinatura premium que não consegue nem um “oi, sumido?”. Flordelis, presa, conseguiu um marido com uma skin dessas.

A conclusão é inevitável: podem restringir a liberdade, o acesso à rua e uma porção de outras coisas. O borogodó, aparentemente, o sistema prisional ainda não conseguiu apreender.