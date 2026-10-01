Allan Soares, marido de Flordelis: enquanto ela cumpre pena, o borogodó segue em liberdadeReprodução rede social
Presa e sem Tinder, Flordelis descola marido bonitão
Allan Soares rebate familiares sobre a saúde da ex-deputada, mas é o marido jovem e bonitão que acaba roubando todas as atenções
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Rico troca Portugal pelo Paraguai e vai encontrar Perla
Depois de anunciar Portugal e revelar que era trollagem, influenciador troca a Europa pelo Paraguai e vai encontrar a cantora Perla
Torcedores culpam Virginia por má fase de Vini Jr.
Internautas atribuem ao namoro com a influenciadora a queda de rendimento do jogador, mas a responsabilidade dentro de campo é dele
Rio apresenta destinos na FIT, em Buenos Aires
Estado e capital promovem destinos fluminenses em Buenos Aires, principal mercado internacional para o turismo do Rio de Janeiro
MC Loma perde 50 mil seguidores após se posicionar sobre bets
Influenciadora teria perdido cerca de 50 mil seguidores depois de se posicionar contra a proibição das casas de apostas no Brasil
Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão show de antipatia
Casal evita fotógrafos no desembarque em São Paulo e reacende debate sobre privacidade, imprensa e os limites de quem vive da fama
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