Taís Araújo brilhou na passarela durante a Semana de Moda de Paris - Reprodução rede social

Taís Araújo brilhou na passarela durante a Semana de Moda de ParisReprodução rede social

Publicado 01/10/2026 11:30

Se Paris é a capital mundial da moda, nesta semana teve um belo sotaque brasileiro. Anitta, Taís Araújo, Bella Campos e Liniker integraram o casting do Le Défilé 2026, tradicional desfile da L’Oréal Paris durante a Semana de Moda da capital francesa.

Foi a primeira vez que quatro brasileiras participaram da mesma edição do evento, realizado na Place Joffre, aos pés da Torre Eiffel. Taís, porta-voz da marca há 17 anos, já conhece bem o caminho da passarela. Bella estreou no evento, enquanto Anitta e Liniker completaram o quarteto verde-amarelo.

E que quarteto! Porque brasileiro tem essa mania inconveniente de chegar ao exterior e não saber ficar discretamente num cantinho. Quando percebe, já ocupou a passarela, chamou atenção e ainda deixou Paris com cara de cenário.

No fim, a França entrou com a Torre Eiffel, a L’Oréal com o desfile e o Brasil com Anitta, Taís, Bella e Liniker. Cada país oferece ao mundo aquilo que tem de melhor. E seguimos sem nenhuma modéstia.