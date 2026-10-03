Yasmin Brunet aparece em mensagens que revelam uma relação de proximidade com Daniel Vorcaro - Reprodução Instagram

Yasmin Brunet aparece em mensagens que revelam uma relação de proximidade com Daniel VorcaroReprodução Instagram

Publicado 03/10/2026 07:00

A relação entre Yasmin Brunet e Daniel Vorcaro parece ter sido bem mais próxima do que o público imaginava. Mensagens obtidas pela Polícia Federal e reveladas pela Veja mostram uma amizade cercada de intimidade, encontros e algumas delicadezas que não cabem exatamente numa caixinha de bombom: apartamento em São Paulo, aeronaves à disposição e até conversas sobre viagens. Apesar disso, não há comprovação de que os dois tenham mantido um relacionamento amoroso.

Mas foi só MC Daniel entrar no roteiro que o luxo virou barraco. Ao saber que o funkeiro estaria se encontrando com Yasmin justamente no apartamento colocado à disposição dela, Vorcaro perdeu a finesse. Em mensagens a um interlocutor, mandou a modelo ‘para aquele lugar’, disse que ela era ‘muito baixa’ e afirmou que nunca mais responderia às mensagens dela. Para MC Daniel, reservou ‘trombadinha tatuado sem classe’. E ainda resumiu o incômodo numa palavra: ‘nojo’.

Quando o interlocutor lembrou que o cantor continuava frequentando o imóvel, Vorcaro foi econômico: ‘Expulsa’. Pelo visto, o apartamento tinha porteiro, mas o ciúme não precisava se identificar na portaria.

A intimidade entre os dois aparece em outros momentos. Yasmin chegou a pedir avião para viajar ao Rio e, durante o BBB 24, pessoas próximas a Vorcaro demonstraram preocupação com o que ela poderia contar diante das câmeras. Em uma conversa, um integrante da equipe chegou a mencionar ajuda para acelerar votos contra a modelo em um paredão. Não há comprovação de fraude na votação do programa.

Depois do reality, os dois voltaram a conversar. Mais adiante, Yasmin ainda tentou negociar sua permanência no apartamento e escreveu que amava Vorcaro ‘muito, muito, muito’. As últimas mensagens teriam ficado sem resposta. Do jatinho ao vácuo, convenhamos, foi uma senhora turbulência.