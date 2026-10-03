Yasmin Brunet aparece em mensagens que revelam uma relação de proximidade com Daniel VorcaroReprodução Instagram
Vorcaro xinga Yasmin Brunet após descobrir encontros com MC Daniel
Mensagens obtidas pela PF revelam intimidade entre modelo e empresário e mostram reação pesada de Vorcaro à presença de MC Daniel
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Beleza de namorado de Anitta rouba a cena em estreia
Ator chama atenção pela beleza em fotos de estreia, recebe elogio de Anitta e faz seguidores dizerem que ela está muito bem servida
Rico Melquiades já ameaça mudar para o Paraguai se Lula ganhar
Influenciador diz que pode trocar definitivamente o Brasil pelo Paraguai dependendo do resultado das eleições deste domingo
Giovanna Lancellotti e Gabriel David presenteiam Papa Leão com vinho
Casal recebeu bênção do Papa Leão XIV no Vaticano, e a atriz aproveitou o encontro para presenteá-lo com um vinho de sua marca
Vídeo íntimo fake de Juliano Floss e Jonas Sulzbach choca pelo realismo
Vídeo íntimo falso feito com inteligência artificial impressiona pelo realismo, revolta Juliano e pode acabar na Justiça
Taís Araújo, Anitta, Bella Campos e Liniker brilham na Semana de Paris
Quarteto brasileiro participa do Le Défilé da L’Oréal Paris e coloca o Brasil em evidência durante a badalada Semana de Moda francesa
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