Gustavo Tutuca: quinto mandato e a chegada da quarta filha no mesmo diaArquivo pessoal

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Andrei Lara
O começo da semana foi de comemoração em dose dupla para Gustavo Tutuca. No domingo (4), o deputado estadual foi reeleito para o quinto mandato consecutivo na Alerj. Já na segunda-feira (5), às 22h07, veio outro motivo para festejar: nasceu Clara, sua quarta filha, com Andrezza Borges. Em pouco mais de 24 horas, Tutuca celebrou uma vitória nas urnas e a chegada da caçula. Convenhamos: difícil imaginar um começo de semana mais movimentado e mais feliz. Vida longa à pequena Clara!