Liniker voltou a rebater acusações de arrogância com fãs. - Reprodução/Instagram

Liniker voltou a rebater acusações de arrogância com fãs.Reprodução/Instagram

Publicado 08/10/2026 07:00

Liniker voltou a ser acusada de arrogância no trato com fãs. Desta vez, o episódio aconteceu em um bar de São Paulo, onde um encontro que deveria render boas lembranças terminou em reclamação sobre a maneira como a cantora teria tratado quem se aproximou dela.

Com a repercussão, Liniker resolveu se manifestar. Disse que atendeu os fãs, tirou fotos e lamentou estar sendo perseguida. E é justamente aí que a história começa a ficar curiosa.

Porque não é de hoje que relatos sobre uma suposta antipatia da cantora aparecem. E Liniker pode negar um, contestar outro, explicar um terceiro. O difícil é acreditar que, toda vez que alguém sai com a mesma impressão, o problema esteja sempre do outro lado.

Talento ela tem de sobra e ninguém está discutindo isso. Agora, essa história de que é sempre perseguição já está começando a desafinar. Afinal, quando tanta gente reclama da mesma música, talvez esteja na hora de conferir quem está dando o tom.