Davi Brito está na mira do Ministério Público por suspeitas envolvendo a divulgação de apostas ilegais Reprodução/Instagram
Davi Brito, Raquel e Bia Miranda na mira do MP por apostas ilegais
Influenciadores são investigados por suspeita de divulgar plataformas de apostas que deveriam ter saído do ar em 6 de outubro
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