Davi Brito está na mira do Ministério Público por suspeitas envolvendo a divulgação de apostas ilegais - Reprodução/Instagram

Davi Brito está na mira do Ministério Público por suspeitas envolvendo a divulgação de apostas ilegais Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2026 09:40

Parece que o jogo virou, mas alguns famosos ainda não entenderam as novas regras. Davi Brito , sua irmã Raquel Brito Bia Miranda entraram na mira do Ministério Público Federal por suspeita de continuar divulgando plataformas de apostas ilegais após o dia 6 de outubro, quando passou a valer a determinação de retirada desses sites e aplicativos do ar. Segundo as denúncias, os influenciadores estariam disfarçando as apostas como simples jogos de adivinhação de palavras, mas, para participar, o público precisava colocar dinheiro.

Davi negou irregularidades e afirmou estar com a consciência tranquila. Agora, resta saber se essa aposta vai render algum prêmio ou uma bela dor de cabeça na Justiça.