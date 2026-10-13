Luan Santana, que preferiu falar de música ao ser questionado sobre políticaClayton Felizardo / Brazil News

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Andrei Lara
Luan Santana entrou na mira das cobranças políticas. Ao ser questionado sobre a situação do Brasil e os escândalos políticos, o sertanejo preferiu não entrar na discussão: “Ah, não. Hoje eu tô aqui pra falar do meu show, da minha música”. A declaração repercutiu e reacendeu o debate sobre a obrigação, ou não, de artistas se posicionarem politicamente. Daqui a pouco, para subir ao palco, vai ser preciso apresentar o título de eleitor junto com o repertório!
João Gomes também entrou nessa confusão. A influenciadora Josi Machado cobrou publicamente que artistas do forró se manifestassem sobre o cenário político do país, citando diretamente o cantor. A repercussão chegou à sua mulher, Ary Mirelle, que saiu em defesa do marido e relatou ameaças. Ou seja, a cobrança por uma opinião política acabou ultrapassando os limites da discussão.
No fim das contas, os dois cantores viraram personagens de uma disputa que vai muito além da música. Se falam, desagradam uma parte do público. Se ficam calados, desagradam outra. Pelo visto, o silêncio virou o maior sucesso da temporada, mas tem gente querendo obrigar todo mundo a cantar a mesma música.