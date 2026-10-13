Luan Santana, que preferiu falar de música ao ser questionado sobre políticaClayton Felizardo / Brazil News
Luan Santana e João Gomes são atacados por causa de política
Cantores enfrentam cobranças por posicionamento político, e até ameaças entram na polêmica
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Cristo Redentor celebra 95 anos de braços abertos para o Rio
Missa, homenagens e lançamento de selo comemorativo marcaram a celebração no Dia de Nossa Senhora Aparecida
O que está por trás do segundo término de Virginia e Vini Jr.?
Pressão da torcida, críticas à influenciadora e rumores nos bastidores cercam o novo rompimento do casal
Cristo Redentor completa 95 anos com festa e solidariedade
Celebração terá missa com Dom Orani, exposição comemorativa e uma grande ação social na Catedral Metropolitana do Rio
Outubro Rosa leva hoje 100 pacientes com câncer ao cinema
Fundação Laço Rosa e Cinépolis promovem sessão especial de ‘Se Eu Fosse Você 3’ para pacientes com câncer de mama na Barra da Tijuca
Davi Brito, Raquel e Bia Miranda na mira do MP por apostas ilegais
Influenciadores são investigados por suspeita de divulgar plataformas de apostas que deveriam ter saído do ar em 6 de outubro
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