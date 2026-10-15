Gabriel Noleto troca a Globo pelo SBT Rio e assume o desafio de enfrentar a concorrência pela audiênciaReprodução rede social

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Andrei Lara
O SBT Rio foi buscar na Globo uma aposta para tentar reagir na guerra pela audiência. Gabriel Noleto, que trabalhava na edição do Bom Dia Brasil, assume a direção de jornalismo da emissora carioca. Ele substitui Claudio Cordeiro, que deixou o cargo em agosto para retornar à CNN Brasil, como chefe de Curadoria e Eventos. Noleto, que já passou pela Record e pelo próprio SBT, terá a missão de tornar o jornalismo da emissora mais competitivo diante da Record, mas com um detalhe nada animador: orçamento menor que o da concorrente. 