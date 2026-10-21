Felipe e Mau Mau têm romance marcado por ajustes na novela ?Quem Ama Cuida?Reprodução rede social

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Andrei Lara
O beijo gay entre Mau Mau e Felipe, da novela ‘Quem Ama Cuida’, vai ter que esperar mais um pouquinho. A Globo resolveu pisar no freio, adiar o tão comentado beijo dos personagens e diminuir a intensidade das cenas românticas. Pelo visto, os dois vão ter que namorar com moderação. A emissora decidiu que, desta vez, é melhor não esquentar demais o romance. E, como tudo em novela vira assunto, até a temperatura do namoro entrou na lista de ajustes.
Na Globo, o romance segue firme. Já o beijo, pelo visto, foi promovido a figurante.