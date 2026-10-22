Lula e Flávio Bolsonaro terão suas declarações verificadas em tempo real durante o debate presidencial na TV Globo Reprodução Instagram / Band

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Andrei Lara
No último debate presidencial antes do segundo turno, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terão uma companhia extra: os checadores de informação. A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), em parceria com a Rede Nacional de Combate à Desinformação (RNCD), a Intercom e a Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor), organiza uma rede de verificação para acompanhar, em tempo real, as declarações dos candidatos durante o confronto desta sexta-feira (23), às 21h20, na TV Globo.
A iniciativa também reúne outras associações e organizações ligadas à comunicação e ao jornalismo, com o objetivo de combater a desinformação e contribuir para a integridade das eleições de 2026. As checagens serão transmitidas simultaneamente pelos canais da Fenaj e da RNCD no YouTube, independentemente da transmissão da emissora.
Durante o debate, cada declaração poderá passar por uma segunda rodada de perguntas, desta vez feita pelos checadores. E, nesse confronto, quem dá a resposta são os fatos.