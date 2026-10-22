Lula e Flávio Bolsonaro terão suas declarações verificadas em tempo real durante o debate presidencial na TV Globo - Reprodução Instagram / Band

Lula e Flávio Bolsonaro terão suas declarações verificadas em tempo real durante o debate presidencial na TV Globo Reprodução Instagram / Band

Publicado 22/10/2026 07:00

A iniciativa também reúne outras associações e organizações ligadas à comunicação e ao jornalismo, com o objetivo de combater a desinformação e contribuir para a integridade das eleições de 2026. As checagens serão transmitidas simultaneamente pelos canais da Fenaj e da RNCD no YouTube, independentemente da transmissão da emissora.

Durante o debate, cada declaração poderá passar por uma segunda rodada de perguntas, desta vez feita pelos checadores. E, nesse confronto, quem dá a resposta são os fatos.

