Lula e Flávio Bolsonaro terão suas declarações verificadas em tempo real durante o debate presidencial na TV Globo Reprodução Instagram / Band
Federação de Jornalistas checará falas ao vivo durante debate da Globo
Entidades de jornalismo vão verificar em tempo real as declarações de Lula e Flávio Bolsonaro durante o último confronto presidencial
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