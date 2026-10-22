Rico Melquiades e Cariucha protagonizaram uma confusão nos bastidores da RedeTV! que terminou com a gravação do SuperPop cancelada - Reprodução rede social

Rico Melquiades e Cariucha protagonizaram uma confusão nos bastidores da RedeTV! que terminou com a gravação do SuperPop canceladaReprodução rede social

Publicado 22/10/2026 10:00

O clima pegou fogo nos bastidores da RedeTV!, e o SuperPop acabou ficando sem gravação. Ontem (21), Cariúcha se recusou a entrevistar Rico Melquiades , vencedor de A Fazenda 13, que recentemente declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL). A apresentadora explicou que sua decisão não tinha motivação política, mas estava relacionada às declarações do influenciador contra pessoas trans. Cariúcha, que tem uma filha trans, afirmou que não aceitaria receber alguém com posicionamentos que considera ofensivos.

Segundo ela, a produção já sabia de sua resistência, mas, mesmo assim, foi surpreendida com a presença do convidado. A apresentadora contou que temia perder o controle e partir para cima de Rico caso ele repetisse alguma declaração preconceituosa durante a entrevista.

Nervosa, tentou telefonar para Andrea Dallevo, diretora-geral da emissora, mas não conseguiu contato. Chorou e deixou o local. Rico, que já havia causado polêmica ao ameaçar demitir funcionárias que votassem no PT, lamentou o cancelamento, afirmou que os dois eram amigos e levantou a possibilidade de pressão externa. Outros convidados também teriam recusado participar da gravação.

No fim, entre posicionamentos políticos, justificativas e princípios, a RedeTV! ficou sem programa.

Cariúcha garante que política não entrou na história. Mas, convenhamos, ela esteve presente do começo ao fim.