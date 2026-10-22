Felca afirmou que prefere não revelar seu posicionamento político para evitar a perda de seguidores - Clayton Felizardo / Brazil News

Felca afirmou que prefere não revelar seu posicionamento político para evitar a perda de seguidores Clayton Felizardo / Brazil News

Publicado 22/10/2026 11:30

Felca prefere não revelar se é de direita ou de esquerda. E o motivo é simples: não quer perder seguidores. Durante entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, o influenciador afirmou: “Se eu respondesse, metade da audiência ia embora”. Conhecido por denunciar a adultização de crianças nas redes sociais, ele justificou que deseja dialogar com públicos de diferentes posições políticas, especialmente sobre temas como proteção infantil, bullying e apostas on-line.

A declaração voltou a repercutir às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, quando cresce a cobrança por posicionamentos públicos.

Felca pode até não escolher um lado, mas parece saber muito bem de que lado está sua audiência. E, pelo visto, não pretende perder metade dela.