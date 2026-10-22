Felca afirmou que prefere não revelar seu posicionamento político para evitar a perda de seguidores Clayton Felizardo / Brazil News
Felca não revela se é de direita ou esquerda para não perder seguidores
Influenciador admite que revelar seu posicionamento político poderia afastar metade de sua audiência
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Cariúcha barra Rico na RedeTV! e nega motivação política. Será?
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Famosos dão as costas às urnas e têm títulos cancelados
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Suzy Brasil estreia como diretora em comédia sobre sexo e preconceito
Com Fábio de Luca, Xande Valois e Berg Bharusck, espetáculo mistura humor ácido, desejos escondidos e conflitos familiares em uma viagem aos anos 2000
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