Belo, Rayane e Nicole: confusão no estacionamento, revelações sobre o suposto trisal e uma separação digital que durou pouco - Reprodução rede social

Belo, Rayane e Nicole: confusão no estacionamento, revelações sobre o suposto trisal e uma separação digital que durou pouco Reprodução rede social

Publicado 23/10/2026 07:00

O amor de Belo anda rendendo mais confusão do que seus antigos problemas com a Justiça. Rayane Figliuzzi teria encontrado o cantor dentro de um carro com outra mulher no estacionamento do Shopping Barra Garden, na Barra da Tijuca. O encontro teria terminado com dois tapas no rosto do pagodeiro, garrafa d’água voando e roupa rasgada. Mas a mulher em questão não seria Nicole Fagundes, ex-assessora de Rayane e apontada como integrante de um suposto trisal com o casal. Nicole negou participação na confusão, mas deixou escapar declarações pra lá de sugestivas.

Ao ser questionada se era amante, respondeu: “Agora eu não sou mesmo”. Se é que vocês entendem… Sobre quem teria tomado a iniciativa da relação a três, disparou: “Tudo sempre foi por ela”. Ou seja, Nicole colocou Rayane no centro de uma história que, segundo suas insinuações, teria sido vivida com o conhecimento dos envolvidos. E Rayane? Deixou de seguir Belo nas redes sociais, mas, no dia seguinte, ontem, já havia voltado atrás. Pelo visto, a roupa pode até ter sido rasgada, mas o vínculo continua inteiro. Ou quase!