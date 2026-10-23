Davi Brito e Emilly Araújo durante momento de oração na igreja, onde decidiram iniciar uma nova caminhada na fé cristãReprodução Instagram

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Andrei Lara
Davi Brito resolveu buscar novos caminhos, desta vez com a Bíblia nas mãos. O campeão do BBB 24 anunciou que ele e a esposa, Emilly Araújo, decidiram entregar suas vidas a Jesus Cristo. O casal apareceu recebendo orações em uma igreja e afirmou que pretende deixar para trás tudo aquilo que o afasta de Deus. A conversão acontece em meio às polêmicas envolvendo o ex-BBB, que está na mira do Ministério Público por suspeitas relacionadas à divulgação de plataformas de apostas ilegais. Davi, que nega irregularidades, fez questão de avisar que ninguém é perfeito e pediu compreensão caso ele e a esposa cometam erros nessa nova caminhada.
A fé merece respeito, claro. Mas Davi mal começou a vida nova e já providenciou uma espécie de perdão preventivo. Prudência nunca é demais, né?