Malévola Alves anuncia retorno ao Brasil após prisão no Egito e debocha do valor da fiança - Reprodução Instagram

Malévola Alves anuncia retorno ao Brasil após prisão no Egito e debocha do valor da fiançaReprodução Instagram

Publicado 23/10/2026 10:00

Malévola Alves anunciou sua volta ao Brasil após ser presa no Egito e, pelo visto, a experiência não lhe acrescentou um grama de bom senso. A influenciadora, detida ao lado de Bruna Mercatelli, reapareceu nas redes sociais tratando os R$ 4 mil de fiança como uma mixaria. “Foi troco de pão”, debochou. Ainda aproveitou para declarar apoio a Lula e avisar: “Domingo é 13”. Enquanto estava atrás das grades, muita gente se mobilizou nas redes sociais, preocupada com sua segurança e com as denúncias de transfobia e humilhações.

Mas este colunista não teve um segundo de surpresa com a reaparição afrontosa. Pelo contrário, já esperava exatamente esse comportamento. Afinal, quem conhece o histórico de provocações da influenciadora dificilmente apostaria numa volta discreta.

Malévola conseguiu a liberdade, mas continua fazendo questão de manter o deboche em regime fechado com o bom senso!