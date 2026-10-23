Rico Melquiades e Cariúcha: amizade desfeita, acusações e ataques à audiência da apresentadoraReprodução Instagram
Barraco! Rico diz que iria ao programa de Cariúcha na RedeTV por pena
Influenciador chama apresentadora de falsa, ridiculariza audiência e acusa RedeTV! de falta de profissionalismo
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Malévola sai da prisão, debocha da fiança e dá show de arrogância
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Davi Brito aceita Jesus e pede perdão antecipado
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Eita! Nicole abre o jogo sobre trisal com Belo e Rayane
Após confusão com tapas e roupa rasgada, ex-assessora faz insinuações sobre relação a três e aumenta a saia justa do casal
Felca não revela se é de direita ou esquerda para não perder seguidores
Influenciador admite que revelar seu posicionamento político poderia afastar metade de sua audiência
Cariúcha barra Rico na RedeTV! e nega motivação política. Será?
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