Rico Melquiades e Cariúcha: amizade desfeita, acusações e ataques à audiência da apresentadora - Reprodução Instagram

Rico Melquiades e Cariúcha: amizade desfeita, acusações e ataques à audiência da apresentadoraReprodução Instagram

Publicado 23/10/2026 11:30

Rico Melquiades não deixou barato o episódio envolvendo Cariúcha na RedeTV !. Depois de ter sua participação no ‘SuperPop’ frustrada, o influenciador resolveu atingir a apresentadora onde mais dói: na audiência e na credibilidade. Disse que só estava indo ao programa por pena e afirmou que seus Stories têm mais público do que a atração, que, segundo ele, registra apenas 0,5 ponto. E não ficou nisso. Chamou Cariúcha de falsa e mentirosa, acusando-a de inventar que foi surpreendida com sua presença e que teria saído chorando ao vê-lo no palco. Rico garante que ela sabia de tudo e que ele sequer entrou na emissora.

Também criticou a RedeTV! por deixá-lo esperando na rua e questionou a capacidade profissional da apresentadora. Para completar, afirmou, sem apresentar provas, que Cariúcha seria bolsonarista, mas esconderia sua preferência política para não desagradar o público LGBTQIA+.

Pelo visto, Rico não conseguiu entrar no estúdio, mas saiu com a língua mais afiada do que nunca. A porta ficou fechada. A boca, escancarada!