Leonardo tem faltado às festas dos netos e alimentado rumores de um possível desentendimento com Virginia Fonseca - Foto: reprodução Instagram

Leonardo tem faltado às festas dos netos e alimentado rumores de um possível desentendimento com Virginia Fonseca Foto: reprodução Instagram

Publicado 24/10/2026 07:00

O problema de Leonardo com as festas dos netos teria nome e sobrenome: Virginia Fonseca

A suspeita é de que o sertanejo não esteja fazendo a menor questão de participar das comemorações justamente para evitar encontrar a ex-nora. Afinal, ele convive com as crianças em outras ocasiões, mas, quando Virginia organiza aqueles festões milionários, o avô desaparece.

Leonardo já faltou aos aniversários de Maria Alice, José Leonardo e, mais recentemente, aos quatro anos de Maria Flor. Desta vez, a justificativa apresentada por Poliana Rocha foi que o marido estava pescando no Pantanal.

Convenhamos, entre encarar a ex-nora e fisgar um peixe, parece que Leonardo prefere a segunda opção.

Há ainda quem diga que o cantor não tem paciência para festas infantis que mais parecem eventos publicitários.

Se existe mesmo um climão, ninguém confirmou. Mas uma coisa é certa: enquanto Virginia prepara o espetáculo, Leonardo joga a linha na água. E, pelo visto, não quer nem saber de morder a isca!