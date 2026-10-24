Luciana Gimenez estaria se divertindo com os tropeços de Cariúcha e a baixa audiência do SuperPop - Foto: reprodução Instagram

Luciana Gimenez estaria se divertindo com os tropeços de Cariúcha e a baixa audiência do SuperPopFoto: reprodução Instagram

Publicado 24/10/2026 08:00

A Coluna Andrei Lara descobriu que Luciana Gimenez estaria rindo à toa com os últimos acontecimentos do SuperPop. E motivos não faltam. Sob o comando de Cariúcha, a atração já registrou míseros 0,4 ponto de audiência. É quase preciso uma lupa para encontrar os telespectadores. Mesmo com o programa patinando no Ibope, Cariúcha resolveu bancar a poderosa e se recusou a receber Rico Melquiades, convidado pela produção. Ora, com uma audiência dessas, deveria ter estendido o tapete vermelho para o rapaz. Quem sabe o barraco não atraísse alguns telespectadores?

Cariúcha parece estar se achando a dona da RedeTV!, mas, antes de escolher quem entra no estúdio, seria bom descobrir quem ainda está do outro lado da televisão.

Enquanto isso, Luciana assiste de camarote. E dá boas gargalhadas!