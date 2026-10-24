Luciana Gimenez estaria se divertindo com os tropeços de Cariúcha e a baixa audiência do SuperPopFoto: reprodução Instagram
Exclusivo Luciana Gimenez estaria feliz com fiasco de Cariúcha e 0,4 no SuperPop
Ex-apresentadora estaria rindo à toa enquanto sua substituta banca a poderosa, barra convidados e amarga uma audiência desastrosa
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