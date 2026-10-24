Eduardo Paes avalia novas oportunidades profissionais, mas impõe uma condição: continuar morando no Rio de Janeiro - Foto: reprodução rede social

Eduardo Paes avalia novas oportunidades profissionais, mas impõe uma condição: continuar morando no Rio de JaneiroFoto: reprodução rede social

Publicado 24/10/2026 09:00

Eduardo Paes está sem cargo público, mas não pretende ficar parado. Depois de deixar a Prefeitura do Rio, em março, para disputar o Governo do Estado e perder para Douglas Ruas, o político de 56 anos começou a reorganizar a vida profissional. E já avisou aos aliados que existe uma condição para aceitar qualquer proposta de emprego: continuar morando no Rio de Janeiro. Nada de fazer as malas novamente!

Após deixar a prefeitura em 2016, Paes se mudou com a família para Nova York, onde trabalhou como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Desta vez, quer permanecer em território carioca. O próprio ex-prefeito já brincou nas redes sociais que está procurando trabalho. Um possível espaço em um novo governo Lula, caso o presidente seja reeleito, é uma hipótese ainda sem convite confirmado. Paes, inclusive, intensificou sua participação na campanha presidencial e esteve ontem em Bangu ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas seus planos não se limitam a 2027. Ele também pretende participar das articulações para a reeleição de seu sucessor na prefeitura, Eduardo Cavaliere, em 2028. Ou seja, o próximo emprego ainda é uma incógnita, mas uma coisa já está decidida: o endereço não muda!