Val Marchiori e o marido foram condenados a pagar R$ 3,4 mil por serviços elétricos em imóvel de Angra dos Reis - Foto: reprodução Instagram

Val Marchiori e o marido foram condenados a pagar R$ 3,4 mil por serviços elétricos em imóvel de Angra dos ReisFoto: reprodução Instagram

Publicado 24/10/2026 11:00

Pelo visto, ostentar é fácil. Difícil mesmo é acertar as contas! Val Marchiori e o marido, Amilton Augusto, foram condenados pela Justiça a pagar R$ 3,4 mil a um eletricista que realizou serviços na propriedade do casal em Angra dos Reis.

O profissional, Lucas Soares Ferreira, alegou que fez inspeções e pequenos reparos elétricos, mas ficou esperando pelo pagamento. A Justiça entendeu que o trabalho foi realizado em benefício do casal e determinou o pagamento.

Já o pedido de R$ 5 mil por danos morais foi rejeitado por falta de provas das supostas ameaças relatadas pelo eletricista. Val, por sua vez, nega a dívida, promete recorrer e garante que os R$ 3,4 mil não lhe fazem falta. Diz que é uma questão de princípio! Curioso, né? Para quem afirma que o dinheiro não faz falta, a conta está rendendo uma baita discussão. No mundo dos milionários, até uma cobrança de eletricista pode virar questão de honra.