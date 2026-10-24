Carlinhos Maia revelou que disputas familiares o fizeram adiar a entrega da casa prometida a Patixa Foto: reprodução Instagram

Mais artigos de Andrei Lara
Andrei Lara
Carlinhos Maia abriu o jogo sobre as casas que prometeu presentear a participantes do Rancho do Maia. O influenciador revelou que já comprou e quitou o imóvel destinado a Nay Menininha, mas a situação de Patixa Teló é bem diferente.
Segundo ele, a promessa continua de pé, porém as brigas envolvendo familiares e pessoas próximas à influenciadora estão atrapalhando os planos. Carlinhos contou que recebeu informações de que parentes já estariam disputando a casa antes mesmo de ela ser entregue.
Diante da confusão, decidiu segurar o presente até ter segurança de que o imóvel realmente beneficiará Patixa e não se transformará em mais um motivo de guerra familiar.  E convenhamos, quando a família começa a disputar até uma casa que ainda não chegou, o problema parece ser maior do que a falta de endereço!
Enquanto Nay já tem seu patrimônio garantido, Patixa continua esperando.
Pelo visto, antes de entregar as chaves, Carlinhos vai precisar trocar a imobiliária por uma reunião de família!