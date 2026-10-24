Carlinhos Maia revelou que disputas familiares o fizeram adiar a entrega da casa prometida a Patixa Foto: reprodução Instagram
Briga de família faz Carlinhos Maia barrar casa prometida a Patixa
Influenciador revela que já comprou e quitou imóvel para Nay Menininha, mas teme disputas familiares pelo patrimônio prometido a Patixa
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