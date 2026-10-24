Carlinhos Maia revelou que disputas familiares o fizeram adiar a entrega da casa prometida a Patixa - Foto: reprodução Instagram

Carlinhos Maia revelou que disputas familiares o fizeram adiar a entrega da casa prometida a Patixa Foto: reprodução Instagram

Publicado 24/10/2026 12:00

Carlinhos Maia abriu o jogo sobre as casas que prometeu presentear a participantes do Rancho do Maia. O influenciador revelou que já comprou e quitou o imóvel destinado a Nay Menininha, mas a situação de Patixa Teló é bem diferente.

Segundo ele, a promessa continua de pé, porém as brigas envolvendo familiares e pessoas próximas à influenciadora estão atrapalhando os planos. Carlinhos contou que recebeu informações de que parentes já estariam disputando a casa antes mesmo de ela ser entregue.

Diante da confusão, decidiu segurar o presente até ter segurança de que o imóvel realmente beneficiará Patixa e não se transformará em mais um motivo de guerra familiar. E convenhamos, quando a família começa a disputar até uma casa que ainda não chegou, o problema parece ser maior do que a falta de endereço!

Enquanto Nay já tem seu patrimônio garantido, Patixa continua esperando.

Pelo visto, antes de entregar as chaves, Carlinhos vai precisar trocar a imobiliária por uma reunião de família!