César Tralli e Renata Lo Prete durante a cobertura eleitoral da GloboReprodução Instagram

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Andrei Lara
A apuração das eleições na Globo teve uma vencedora que nem estava nas urnas: Renata Lo Prete. A jornalista deu um show de análise, segurança e informação. Já César Tralli, antes tão carismático e desenvolto, parecia ter entrado no estúdio com o freio de mão puxado. Depois das críticas que recebeu no primeiro turno, tudo indica que o apresentador resolveu trocar a espontaneidade pela cautela. E exagerou na dose. Enquanto Renata interpretava os números, Tralli parecia escalado apenas para repeti-los. Se a intenção era evitar novas críticas, o resultado foi um âncora tão comedido que quase virou figurante.
Renata brilhou. Tralli, pelo visto, confundiu prudência com ausência.