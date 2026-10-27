Eduardo Paes vê apoiadores se mobilizarem pelo segundo turno no Rio - Foto: reprodução Instagram

Eduardo Paes vê apoiadores se mobilizarem pelo segundo turno no RioFoto: reprodução Instagram

Publicado 27/10/2026 08:00

O sucesso do “Exército do Lula”, comandado por André Janones, parece ter inspirado a tropa de Eduardo Paes . A vitória do presidente, especialmente a virada na capital fluminense, foi combustível suficiente para reacender os ânimos do grupo político do ex-prefeito. Nas redes, surgiu o “Exército do Dudu”, mobilizado para cobrar um segundo turno contra Douglas Ruas.

A meta de ontem era alcançar 50 mil seguidores. Às 15h20, quando esta nota foi escrita, o número já havia sido ultrapassado. Paes anunciou que vai tirar férias, mas esta coluna desconfia desse descanso em pleno campo de batalha. Pode ser apenas uma retirada estratégica. Afinal, com Lula reeleito, a militância mobilizada e o recurso no STF, o cenário ganhou novos ingredientes.

Enquanto Dudu faz as malas, seus soldados parecem ter recebido ordem para não abandonar as trincheiras.