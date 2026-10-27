Jojo Todynho pediu respeito ao resultado das urnas e o fim das divisões políticas - Foto: reprodução Instagram

Jojo Todynho pediu respeito ao resultado das urnas e o fim das divisões políticasFoto: reprodução Instagram

Publicado 27/10/2026 09:00

Quem diria! Depois de declarar apoio a Flávio Bolsonaro, Jojo Todynho resolveu trocar o ringue político pela bandeira branca. Com a vitória de Lula, a cantora reconheceu o resultado das urnas e pediu o fim das brigas entre brasileiros. Defendeu que respeitar a decisão da maioria faz parte da democracia. Para quem costuma falar o que pensa sem economizar no volume, Jojo surpreendeu pelo tom conciliador. Dessa vez, nada de barraco, gritaria ou confusão.

A dona do hit “Que Tiro Foi Esse” parece ter descoberto que, na política, nem toda derrota precisa terminar em troca de tiros. Pelo menos de palavras.