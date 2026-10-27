Rico Melquiades prometeu deixar o Brasil caso Lula vencesse e agora enfrenta cobranças pela viagem - Reprodução Instagram

Rico Melquiades prometeu deixar o Brasil caso Lula vencesse e agora enfrenta cobranças pela viagemReprodução Instagram

Publicado 27/10/2026 10:00

Rico Melquiades arrumou as malas antes da hora e agora pode ter que engolir o excesso de bagagem. O influenciador prometeu deixar o Brasil caso Lula vencesse a eleição presidencial. Pois bem, Lula venceu, e a internet já está cobrando o embarque. Nas redes, não faltaram internautas oferecendo até votos de boa viagem. Rico, que chegou a mostrar as malas prontas, depois apelou para os céus, pedindo uma vitória de Flávio Bolsonaro. Não adiantou.

Agora, resta saber se a promessa tinha passagem só de ida ou se era apenas mais uma viagem na maionese. Porque fazer escândalo é com ele mesmo. Difícil vai ser passar pela imigração da própria palavra.