Thomaz Costa apelou ao presidente americano e virou motivo de deboche - Foto: reprodução Instagram

Thomaz Costa apelou ao presidente americano e virou motivo de deboche Foto: reprodução Instagram

Publicado 27/10/2026 12:00

A vitória de Lula fez alguns influenciadores brasileiros procurarem socorro internacional. Emily Garcia e Thomaz Costa foram parar nos comentários de Donald Trump, pedindo ajuda ao presidente americano. Emily chegou a alegar fraude nas urnas, sem apresentar provas. Já Thomaz, aparentemente mais íntimo da Casa Branca, avisou que precisava conversar com Trump e pediu que ele olhasse suas mensagens privadas. Foi a deixa para Mel Maia entrar em cena e debochar: “Trump, o Tho Costa Oficial quer falar com você”. A atriz transformou o apelo em piada.

Pelo visto, enquanto uns esperavam uma intervenção internacional, Mel preferiu oferecer um serviço de recados. Só faltou perguntar se Trump estava em casa para atender.