Thomaz Costa apelou ao presidente americano e virou motivo de deboche Foto: reprodução Instagram
Influenciadores pedem socorro a Trump e viram piada
Após vitória de Lula, famosos apelam ao presidente americano, mas Thomaz Costa acaba virando motivo de deboche
Influenciadores pedem socorro a Trump e viram piada
Após vitória de Lula, famosos apelam ao presidente americano, mas Thomaz Costa acaba virando motivo de deboche
Prefeito Cavaliere comemora virada de Lula e manda recado sobre o Rio
Prefeito atribui resultado na capital à mobilização popular e à insatisfação com o fim do segundo turno estadual
Lula venceu, e agora? Rico Melquiades vai cumprir promessa de deixar o Brasil?
Influenciador prometeu fazer as malas se Flávio Bolsonaro perdesse e agora virou alvo de deboche na internet
Jojo Todynho baixa as armas após vitória de Lula e prega a paz
Apoiadora de Flávio Bolsonaro reconhece resultado das urnas e pede o fim das brigas políticas
Vitória de Lula ressuscita tropa de Paes e cria o Exército do Dudu
Virada eleitoral no Rio anima aliados do ex-prefeito, que anunciou férias, mas pode ter deixado apenas uma cortina de fumaça
Após críticas, Tralli perde o brilho e vira coadjuvante de Renata
Na apuração eleitoral, Renata Lo Prete deu um show enquanto César Tralli parecia ter deixado o carisma em casa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.