Rayane Figliuzzi e Rafael Alves - Reprodução/ Redes sociais

Rayane Figliuzzi e Rafael AlvesReprodução/ Redes sociais

Publicado 28/10/2026 18:48

Parece que Rayane Figliuzzi não gosta de romance sem emoção. Após a separação de Belo , a influenciadora estaria vivendo um novo affair com o empresário Rafael Alves, ex-namorado da atriz Carol Castro. O rapaz tem um currículo que vai muito além dos negócios.

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Em 2016, tentou conquistar a Prefeitura de Angra dos Reis pelo então PRB, com direito a apoio de Marcelo Crivella, mas a candidatura não decolou. Em 2020, Rafael foi preso na investigação do escândalo conhecido como ‘QG da Propina’, envolvendo suspeitas de corrupção na gestão Crivella.

Uma lancha e imóveis atribuídos a ele em Angra também entraram na investigação. Atualmente, continua registrado como sócio-administrador da Construtora Nascente R7, com capital social de R$ 2,7 milhões, embora não haja confirmação pública de suas atividades recentes.

Rafael responde a processos judiciais, sem que as acusações mencionadas representem condenações definitivas. Agora, volta aos holofotes por questões do coração. Não conseguiu conquistar a Prefeitura de Angra, mas pode ter conquistado a ex de Belo.

Pelo visto, mudou o tipo de campanha. Só falta saber se dessa vez consegue a vitória nas urnas do amor.