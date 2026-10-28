Lula e Flávio BolsonaroReprodução
Lula domina a Rocinha e Flávio Bolsonaro comanda a Vila Militar
Lula conquistou 77,2% dos votos em uma seção da Rocinha, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou 81,2% na Vila Militar
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