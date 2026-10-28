Lula e Flávio BolsonaroReprodução

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Andrei Lara
O Rio de Janeiro mostrou que, em política, até o CEP faz diferença. No segundo turno da eleição presidencial, Lula teve sua maior votação proporcional na capital em uma seção da Escola Municipal Luiz Paulo Horta, na Rocinha, onde conquistou 77,2% dos votos válidos. Já Flávio Bolsonaro encontrou seu reduto mais fiel na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, com impressionantes 81,2%.
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Os dois locais ficam a apenas 36 quilômetros de distância, mas parecem separados por um oceano de preferências políticas. Na Barra da Tijuca, Flávio também fez bonito, ultrapassando 70% em duas seções.
No resultado geral, Lula venceu na capital com 51,54%, enquanto Flávio levou o estado com 53,1%. O Rio votou dividido: na Rocinha, deu Lula; na Vila Militar, marchou com Flávio. Pelo visto, a cidade maravilhosa também é especialista em produzir dois Brasis dentro do mesmo município.