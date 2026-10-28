Lula e Flávio Bolsonaro - Reprodução

Lula e Flávio BolsonaroReprodução

Publicado 28/10/2026 18:52

O Rio de Janeiro mostrou que, em política, até o CEP faz diferença. No segundo turno da eleição presidencial , Lula teve sua maior votação proporcional na capital em uma seção da Escola Municipal Luiz Paulo Horta, na Rocinha, onde conquistou 77,2% dos votos válidos. Já Flávio Bolsonaro encontrou seu reduto mais fiel na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, com impressionantes 81,2%.

Os dois locais ficam a apenas 36 quilômetros de distância, mas parecem separados por um oceano de preferências políticas. Na Barra da Tijuca, Flávio também fez bonito, ultrapassando 70% em duas seções.

No resultado geral, Lula venceu na capital com 51,54%, enquanto Flávio levou o estado com 53,1%. O Rio votou dividido: na Rocinha, deu Lula; na Vila Militar, marchou com Flávio. Pelo visto, a cidade maravilhosa também é especialista em produzir dois Brasis dentro do mesmo município.