Margareth SerrãoReprodução/ Redes sociais

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Andrei Lara
Pelo visto, Margareth Serrão não ficou nem um pouco abalada ao descobrir que Vini Jr. deixou de segui-la no Instagram. Muito pelo contrário! Segundo informações que chegaram à coluna, a mãe de Virginia Fonseca teria comemorado a atitude do jogador com um desabafo a pessoas próximas:
"Graças a Deus! Graças a Deus que se livrou desse troço".
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O atacante do Real Madrid promoveu uma verdadeira faxina nas redes sociais, deixando de seguir não apenas a ex-sogra, mas também Duda Freire, Lucas Guedez, Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe, e Jessica Kalosi, cunhada do cantor.
O único poupado teria sido Hebert Gomes, amigo de Virginia. Enquanto Vini distribui cartões vermelhos virtuais, Margareth parece ter recebido o dela como um presente. Afinal, tem gente que sofre quando perde seguidores. E tem gente que agradece aos céus!