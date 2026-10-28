Margareth Serrão - Reprodução/ Redes sociais

Margareth SerrãoReprodução/ Redes sociais

Publicado 28/10/2026 19:01 | Atualizado 28/10/2026 19:09

Pelo visto, Margareth Serrão não ficou nem um pouco abalada ao descobrir que Vini Jr. deixou de segui-la no Instagram. Muito pelo contrário! Segundo informações que chegaram à coluna, a mãe de Virginia Fonseca teria comemorado a atitude do jogador com um desabafo a pessoas próximas:

"Graças a Deus! Graças a Deus que se livrou desse troço".

O atacante do Real Madrid promoveu uma verdadeira faxina nas redes sociais, deixando de seguir não apenas a ex-sogra, mas também Duda Freire, Lucas Guedez, Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe, e Jessica Kalosi, cunhada do cantor.

O único poupado teria sido Hebert Gomes, amigo de Virginia. Enquanto Vini distribui cartões vermelhos virtuais, Margareth parece ter recebido o dela como um presente. Afinal, tem gente que sofre quando perde seguidores. E tem gente que agradece aos céus!