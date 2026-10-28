João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli - Reprodução/ Redes sociais

João Victor Gonçalves e Pietro AntonelliReprodução/ Redes sociais

Publicado 28/10/2026 19:08

O beijo mais enrolado da televisão brasileira ganhou mais um capítulo. A Globo adiou, pela segunda vez, o primeiro beijo de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli), na novela ‘Quem Ama Cuida’. Inicialmente prevista para o dia 20, a cena passou para esta terça-feira (27) e agora ficou para sexta (30).

Primeiro, o debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro bagunçou a programação. Depois, a direção de dramaturgia pediu novos ajustes para mostrar os conflitos de Felipe e a reação de Fábia (Flávia Alessandra) ao descobrir que o filho está apaixonado por outro homem. Curiosamente, o beijo em si foi aprovado sem alterações.

A diretora Amora Mautner chegou a se emocionar durante a gravação. Enquanto isso, o público continua esperando. Pelo andar da carruagem, quando os dois finalmente encostarem os lábios, já vai ter telespectador comemorando bodas de paciência. Afinal, quem ama cuida, mas quem espera também cansa!