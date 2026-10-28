Belo e Rayane Figliuzzi - Reprodução/ Redes sociais

Belo e Rayane Figliuzzi Reprodução/ Redes sociais

Publicado 28/10/2026 19:09

O amor pode até acabar, mas a conta continua chegando. E, no caso de Belo e Rayane Figliuzzi , parece que veio com juros, correção monetária e um belo susto! Em meio à separação turbulenta, a influenciadora teria apresentado uma lista de exigências para deixar a mansão do cantor, na Barra da Tijuca: pensão mensal de R$ 100 mil durante pelo menos um ano, apartamento e carro.

Só a mesada representaria R$ 1,2 milhão, sem contar os outros pedidos. Segundo relatos de pessoas próximas ao casal, Belo não aceitou as condições. Mas uma informação pode mudar essa história: Rayane saberia algo muito sério sobre o pagodeiro, que ele teria verdadeiro pavor de ver revelado.

E é justamente por isso que não seria surpresa se Belo acabasse cedendo às exigências. O conteúdo desse suposto segredo permanece desconhecido. Pelo visto, nessa separação, o silêncio pode acabar custando mais caro do que o casamento. E olha que a conta já está salgada!