Belo e Rayane Figliuzzi Reprodução/ Redes sociais
Para deixar Belo, Rayane teria pedido pensão de R$ 100 mil
Influenciadora também teria exigido apartamento e carro para deixar a mansão do pagodeiro, mas um segredo pode mudar o rumo da negociação
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Globo adia mais uma vez beijo gay na novela ‘Quem Ama Cuida’
Emissora adia pela segunda vez cena romântica de ‘Quem Ama Cuida’ e deixa público esperando até sexta-feira
Margareth Serrão comemora após Vini Jr. deixar de segui-la
Mãe de Virginia teria agradecido ao saber que o jogador deixou de segui-la e também excluiu familiares e amigos da influenciadora
Lula domina a Rocinha e Flávio Bolsonaro comanda a Vila Militar
Lula conquistou 77,2% dos votos em uma seção da Rocinha, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou 81,2% na Vila Militar
Ex de Belo, Rayane vive romance com empresário que tentou conquistar Angra
Rafael Alves tentou ser prefeito de Angra dos Reis, foi preso na investigação do ‘QG da Propina’ e mantém construtora registrada no Rio
Influenciadores pedem socorro a Trump e viram piada
Após vitória de Lula, famosos apelam ao presidente americano, mas Thomaz Costa acaba virando motivo de deboche
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