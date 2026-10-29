Thayse Teixeira - reprodução

Thayse Teixeirareprodução

Publicado 29/10/2026 13:36 | Atualizado 29/10/2026 13:52

O clima esquentou nos bastidores do SBT, e quem acabou pagando a conta foi Thayse Teixeira. A apresentadora do “Fofocalizando” questionou ao vivo a legitimidade das eleições presidenciais , levantou suspeitas de fraude por causa da prorrogação do horário de votação e, mesmo corrigida pelos colegas, insistiu no assunto.

A repercussão não agradou à direção da emissora. Ontem (28), Thayse chegou para trabalhar, mas foi informada de seu afastamento. Horas depois, o SBT confirmou a demissão.

E teve mais: seus pertences já não estavam no armário nem no camarim. No programa que vive da vida alheia, a maior fofoca do dia acabou sendo sobre uma das próprias apresentadoras. Que saia justa!