Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2026 13:40

O barraco foi grande e sobrou até para o Teleton! Tudo começou depois que Virginia Fonseca apareceu em uma festa em Miami dançando com notas de dólar presas à roupa. Silvia Abravanel não gostou da ostentação e resolveu soltar o verbo nas redes sociais.

A filha de Silvio Santos chegou a sugerir que Poliana Rocha, ex-sogra de Virginia, pedisse a guarda dos três filhos da influenciadora. A confusão ganhou proporções ainda maiores quando Lucas Guedez, amigo inseparável de Virginia, entrou na briga.

Ao comentar uma publicação que insinuava que o marido de Silvia curtia fotos da influenciadora, Lucas disparou: “É de família ser corna”. A alfinetada também foi interpretada como uma referência a Patrícia Abravanel, por causa das notícias envolvendo seu marido, Fábio Faria, e festas atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro.

Fábio negou ter participado desses encontros, e não há comprovação de traição. No meio desse festival de baixarias, Virginia anunciou ontem que não participará do Teleton, no SBT, mas manterá a doação prometida à AACD, com o apoio da WePink.

No fim das contas, a solidariedade ficou de pé, mas a elegância foi parar no chão. E pensar que tudo começou com algumas notas de dólar!