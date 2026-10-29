Virginia FonsecaReprodução/Instagram
Virginia Fonseca desiste do Teleton após briga com Silvia Abravanel
Discussão envolvendo Lucas Guedez e a família Abravanel ganhou repercussão, mas influenciadora manterá doação à AACD
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Thayse Teixeira fala demais e acaba demitida do SBT
Apresentadora questionou o resultado das eleições ao vivo, foi afastada e acabou dispensada pela emissora
Para deixar Belo, Rayane teria pedido pensão de R$ 100 mil
Influenciadora também teria exigido apartamento e carro para deixar a mansão do pagodeiro, mas um segredo pode mudar o rumo da negociação
Globo adia mais uma vez beijo gay na novela ‘Quem Ama Cuida’
Emissora adia pela segunda vez cena romântica de ‘Quem Ama Cuida’ e deixa público esperando até sexta-feira
Margareth Serrão comemora após Vini Jr. deixar de segui-la
Mãe de Virginia teria agradecido ao saber que o jogador deixou de segui-la e também excluiu familiares e amigos da influenciadora
Lula domina a Rocinha e Flávio Bolsonaro comanda a Vila Militar
Lula conquistou 77,2% dos votos em uma seção da Rocinha, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou 81,2% na Vila Militar
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