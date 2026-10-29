produtor de eventos Francinaldo BandeiraReprodução

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Andrei Lara
O produtor de eventos Francinaldo Bandeira, ligado à organização do Via Folia, um dos principais circuitos de pré-Carnaval de João Pessoa, na Paraíba, resolveu transformar preferência política em critério para contratação de artistas. Bolsonarista declarado, anunciou que não trabalharia mais com cantores que apoiaram Lula ou criticaram Bolsonaro.
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“Eu nunca mais contrato vocês”, disparou. A declaração provocou uma confusão daquelas!
A associação informou que Francinaldo já estava afastado da presidência, enquanto a equipe de Bell Marques tratou de esclarecer que ele não representa o cantor nem o bloco Vumbora. Até o prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, criticou o posicionamento.
Diante da repercussão, Francinaldo reconheceu que errou e colocou o cargo à disposição. O curioso é que, depois de anunciar quem não subiria mais ao palco, foi ele quem acabou tendo de rever o próprio papel na festa. No Carnaval, a fantasia é livre. Já a intolerância não combina com a folia!