produtor de eventos Francinaldo Bandeira - Reprodução

produtor de eventos Francinaldo BandeiraReprodução

Publicado 29/10/2026 13:43

O produtor de eventos Francinaldo Bandeira, ligado à organização do Via Folia, um dos principais circuitos de pré-Carnaval de João Pessoa, na Paraíba, resolveu transformar preferência política em critério para contratação de artistas. Bolsonarista declarado , anunciou que não trabalharia mais com cantores que apoiaram Lula ou criticaram Bolsonaro.

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“Eu nunca mais contrato vocês”, disparou. A declaração provocou uma confusão daquelas!

A associação informou que Francinaldo já estava afastado da presidência, enquanto a equipe de Bell Marques tratou de esclarecer que ele não representa o cantor nem o bloco Vumbora. Até o prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, criticou o posicionamento.

Diante da repercussão, Francinaldo reconheceu que errou e colocou o cargo à disposição. O curioso é que, depois de anunciar quem não subiria mais ao palco, foi ele quem acabou tendo de rever o próprio papel na festa. No Carnaval, a fantasia é livre. Já a intolerância não combina com a folia!