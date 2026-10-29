Gustavo Tutuca articula apoio de diferentes partidos para disputar a presidência da Alerj - Reprodução

Gustavo Tutuca articula apoio de diferentes partidos para disputar a presidência da AlerjReprodução

Publicado 29/10/2026 13:48 | Atualizado 29/10/2026 13:48

O deputado estadual Gustavo Tutuca (PP) entrou na corrida pela presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e já começou a movimentar os bastidores da política fluminense. Reeleito para o quinto mandato, com 56.334 votos, o ex-secretário estadual de Turismo aposta na experiência política e no diálogo com diferentes partidos para viabilizar sua candidatura.

Nas articulações, estão o deputado federal Dr. Luizinho, presidente estadual do PP, e Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil. Tutuca também trabalha com a possibilidade de conquistar apoio do PSD e de parlamentares de outras legendas.

Com uma trajetória que inclui passagens pelas secretarias estaduais de Turismo e de Ciência e Tecnologia, o deputado agora mira o comando do Legislativo. Na política, como se sabe, uma boa conversa pode abrir muitas portas. E Tutuca já começou a bater em algumas delas.