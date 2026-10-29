Gustavo Tutuca articula apoio de diferentes partidos para disputar a presidência da AlerjReprodução
Gustavo Tutuca entra na disputa pela presidência da Alerj
Deputado estadual articula apoios entre diferentes partidos e movimenta os bastidores da política fluminense
Gustavo Tutuca entra na disputa pela presidência da Alerj
Deputado estadual articula apoios entre diferentes partidos e movimenta os bastidores da política fluminense
Empresário veta artistas petistas, causa polêmica e acaba recuando
Francinaldo Bandeira anunciou boicote a cantores que apoiaram Lula, provocou reação e colocou o cargo à disposição
Virginia Fonseca desiste do Teleton após briga com Silvia Abravanel
Discussão envolvendo Lucas Guedez e a família Abravanel ganhou repercussão, mas influenciadora manterá doação à AACD
Thayse Teixeira fala demais e acaba demitida do SBT
Apresentadora questionou o resultado das eleições ao vivo, foi afastada e acabou dispensada pela emissora
Para deixar Belo, Rayane teria pedido pensão de R$ 100 mil
Influenciadora também teria exigido apartamento e carro para deixar a mansão do pagodeiro, mas um segredo pode mudar o rumo da negociação
Globo adia mais uma vez beijo gay na novela ‘Quem Ama Cuida’
Emissora adia pela segunda vez cena romântica de ‘Quem Ama Cuida’ e deixa público esperando até sexta-feira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.